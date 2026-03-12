Gran incendio afecta a vivienda en Independencia: Hay peligro de propagación

12 mar. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, un incendio afectó a una vivienda en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, generando una columna de humo.

La emergencia se produjo en el sector de Reina María y Bajos Jiménez, hasta donde se trasladó personal de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio en Independencia?

Según información de Bomberos, el fuego presenta peligro de propagación, por lo que se está trabajando para que no se extienda a otras viviendas.

Para esto, el Cuerpo de Bomberos de Santiago está trabajando con voluntarios y máquinas de 11 compañías.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, ni se han informado las circunstancias en que se originó el incendio.

Restricción de tránsito

Debido al trabajo de los equipos de emergencia, el tránsito se encuentra restringido en Bajo de Jiménez con la avenida Reina María, por lo que se llamó a preferir vías alternativas.