Lo echaron de la pieza que arrendaba por "mal comportamiento" e incendió la casa donde vivía en Santiago

15 mar. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, un incendio en la comuna de Santiago movilizó a los Bomberos hasta la intersección de Arauco con Santiago Concha, donde finalmente se quemaron seis habitaciones de una casa que era arrendada por piezas.

Hasta ahí, todo podría haberse tratado de un siniestro como muchos otros; sin embargo, quien provocó el fuego fue un inquilino a quien intentaron echar del inmueble por su mal comportamiento.

Arrendatario quema casa porque intentaron echarlo

Según Radio Cooperativa, todo comenzó por una discusión entre la dueña del inmueble y el arrendatario debido a los conflictos de convivencia que generaba en el lugar, cuestión por la que se le pidió abandonar la casa.

De acuerdo a los testigos, el hombre se enojó bastante con la petición, por lo que no halló nada mejor que rociar líquido acelerante y prenderle fuego a la vivienda.

"Esta persona llegó ayer (sábado) en estado de ebriedad, consumió cocaína y fue prepotente con la dueña, quien le pidió que mantuviera un silencio y un orden prudente debido a la hora, porque era la una de la mañana", contó uno de los residentes.

Tras esto, la misma persona explicó que en la mañana tuvieron una reunión entre vecinos, pero "él no se la tomó muy bien, se la tomó bastante a pecho. Fingió que iba a realizar una compra, dejó las puertas abiertas, sin candados ni nada, pero en su pieza originó un foco (de incendio)".

"Él vivía en la segunda pieza a mano derecha, yo vivo en la primera y me percaté porque estaba acostado y escuché un chispazo, como si un cable hubiera reventado", agregó.

El siniestro movilizó a voluntarios de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), quienes lograron controlar el fuego de la emergencia que no registró personas lesionadas. Por otro lado, personal de Carabineros inició la investigación para dar con el paradero del sujeto que se escapó del lugar tras provocar el incendio.

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