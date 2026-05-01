Comienza pago del Bono Invierno: Revisa quiénes lo reciben

01 may. 2026 - 08:00 hrs.

Con la llegada de mayo, el Instituto de Previsión Social (IPS) ya inició el pago del tradicional Bono Invierno. Este apoyo económico busca ayudar a los adultos mayores a enfrentar los gastos adicionales durante los meses más fríos del año.

Para este 2026, el beneficio estatal asciende a la suma de $81.257 por persona. Es importante destacar que este dinero no es tributable ni imponible, por lo que llegará íntegramente al bolsillo de los pensionados sin sufrir ningún tipo de descuento.

¿A quiénes les corresponde el Bono Invierno?

Según ChileAtiende, para acceder a esta ayuda económica, las personas deben ser mayores de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) y formar parte de alguno de los siguientes grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Pensionados de 65 años o más de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez.

Pensionados de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión.

Beneficiarios de una pensión de reparación de las leyes especiales N° 19.123, N° 19.234, N° 19.992 y N° 20.405.

Personas de 65 años o más con Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez,

Pensionados de 65 años o más de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez.

Cabe destacar que el monto de la pensión mínima de vejez es de $231.440, reajustables en septiembre de cada año.

Este monto no debe ser superado en los casos de mutualidades de empleadores, Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), ni de pensionados con régimen previsional que además reciban la PGU; de lo contrario, la persona no recibirá el bono.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Invierno?

Los interesados pueden obtener esta información ingresando al portal de consulta (pulsa aquí), donde deben indicar su RUN y presionar el botón “Consultar”.

Luego, el sistema indicará si recibe este y/o otros aportes del Instituto de Previsión Social (IPS). La verificación también se puede realizar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

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