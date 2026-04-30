Cadem: Desaprobación a Kast llega a 57% y 59% rechaza los recortes de programas

30 abr. 2026 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Cadem difundida este jueves, correspondiente a la última semana de abril, arrojó que el 40% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y el 57% (+4pts) la desaprueba, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Caen las expectativas en el Gobierno

Sobre las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno, 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado y 54% con que todos los ministerios reduzcan en 3% su gasto.

Además, el estudio mostró que cayeron las expectativas de que el gobierno cumpla con controlar la inmigración (41%, -20pts), hacer crecer la economía (33%, -19pts) y reducir la delincuencia (33%, -21pts)

En tanto, las materias con expectativas de cumplimiento más altas son eliminación de permisos que destraben las inversiones (55%, -9pts), permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar alumnos (54%, -10pts) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3pts).

En ese contexto, las medidas consideradas prioritarias por la ciudadanía son disminuir la delincuencia y homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

Escenario económico

Respecto a la situación económica, 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, 27% (+5pts) que tiene pocos recursos y debe priorizar mucho el gasto y sólo 8% (-25pts) que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.

En tanto, el 42% (+2pts) piensa que el principal problema de las finanzas públicas es que el Estado gasta mal y 24% (+2pts) que gasta demasiado. De hecho, 33% considera que se malgasta en muchos programas que no sirven, 27% en algunos programas que no sirven y 26% en muy pocos programas que no sirven.

Donde se cree que hay más espacio para reducir es la administración y funcionamiento del Estado (51%, -5pts), mientras que las áreas donde debiera aumentar el gasto son salud (46%), educación (31%), seguridad y orden público (29%), junto con seguridad social y pensiones (22%).