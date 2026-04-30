"Tú eres mío y ella te robó": Detienen a suegra de exreina de belleza de México que fue asesinada

30 abr. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios días prófuga, fue detenida en Venezuela la principal sospechosa del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, crimen ocurrido en México y que generó impacto por las circunstancias en que se produjo.

Se trata de Erika María, de 63 años, suegra de la víctima, cuya captura fue confirmada por la fiscalía de Ciudad de México. La mujer fue ubicada fuera del país luego de activar una búsqueda internacional.

La detención tras días de fuga

Luego del crimen, la sospechosa abandonó México, saliendo vía Panamá, lo que dio paso a diligencias para dar con su paradero. Con el paso de los días, se gestionó una orden internacional que permitió ubicarla.

“Con esta orden y en coordinación con la fiscalía general de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla”, se indicó sobre el procedimiento.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en Venezuela, mientras se realizan las gestiones para concretar su extradición a México.

Un crimen al interior del departamento

El asesinato ocurrió el 15 de abril en el departamento donde vivía Carolina Flores, de 27 años, junto a su esposo y su hijo de ocho meses, en el sector de Polanco.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en el monitor del bebé. En el registro previo al ataque, se escucha a la suegra decir: “¿Si me puede regalar una botella de agua?”, a lo que la joven responde: “Sí, claro”.

Segundos después, se escuchan disparos. Tras ello, el esposo de la víctima reacciona: “¿Qué hiciste mamá?”, a lo que la mujer responde: “Nada, que me hizo enojar, solamente”. Luego agrega: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”.

El relato de su entorno

Carolina Flores era madre reciente y, según su entorno cercano, estaba dedicada a su hijo. Lucero, amiga de la joven, relató que “después de que tiene al bebé hace como unos seis meses se va a vivir a Ciudad de México, se desvivía por su bebé, subía muchísimas fotos con él”.

La víctima había sido coronada en 2017 como Miss Teen Universe Baja California, destacando desde temprana edad en certámenes de belleza.

Según su familia, la relación con su suegra se había deteriorado con el tiempo. Su madre, Reyna Gómez, expresó que “todo comenzó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé, porque ella dejó un bebé de ocho meses”.

Exigencia de justicia

El caso también abrió cuestionamientos por la reacción posterior al crimen, ya que la denuncia no se realizó de inmediato, sino casi un día después de ocurrido el hecho.

Mientras la investigación continúa, la familia de la víctima exige responsabilidades. Su madre manifestó que “yo lo único que quiero es que se haga justicia, que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor”.

La detención de la sospechosa marca un avance en el caso, que sigue en desarrollo mientras se concretan los procesos para su traslado y eventual juzgamiento en México.