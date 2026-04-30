Congreso de Brasil aprueba reducir la condena de Jair Bolsonaro

30 abr. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el Congreso de Brasil dio luz verde a reducir la condena al exmandatario Jair Bolsonaro, en una considerada segunda derrota en menos de un día para el actual Presidente Lula da Silva.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra el actual Presidente Lula da Silva en 2022.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del Presidente Lula Da Silva a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022). Lo llamativo es que por primera vez en 132 años que la cámara alta toma una decisión semejante.

Los motivos de la reducción de condena a Bolsonaro

Según los legisladores oficialistas, el proyecto resulta inconstitucional y la votación debía abordar el veto de manera integral.

"Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota 'no' (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro (hijo)", dijo el diputado bolsonarista Luciano Zucco antes de votar este jueves, en una tensa sesión marcada por gritos y ofensas por parte de ambos sectores políticos.

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En tanto el presidente del Congreso defendió la decisión y explicó que la Secretaría General de la Cámara había determinado que algunos puntos del texto eran inválidos por su incompatibilidad con la Ley Antifacciones.

Recordar que actualmente Bolsonaro se encuenta en arresto domiciliario luego de que en abril se dictaminara que podía permanecer 90 días en casa por "razones de salud".

¿Cuánto tiempo deberá ir a la cárcel?

Analistas señalan que el proyecto de ley reduciría la condena a 20 años y nueve meses para el expresidente de Brasil. En tanto el actual mandatario Lula da Silva no ha realizado comentarios públicos al respecto.

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