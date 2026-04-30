Poduje descarta realizar recortes en su ministerio: "Tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast...Quiroz es un ministro más"

30 abr. 2026 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, elevó el tono frente a la falta de recursos presupuestarios y apuntó directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de las gestiones para financiar el Plan de Reconstrucción.

La controversia surge luego de que se confirmara que los recursos disponibles se agotan este 30 de abril. Ante este escenario, Poduje fue enfático en señalar que no hay financiamiento asegurado para los próximos días y que será necesario realizar ajustes.

Ministro descarta realizar recortes

Sin embargo, marcó una línea clara al descartar recortes en programas clave del Ministerio, pese a que —según indicó— desde Hacienda se le habría solicitado evaluar esa posibilidad.

“No, pues. ¿Y qué vamos a hacer? Va a tener que hacer algunas resignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, sostuvo inicialmente en conversación con el comunicador José Manuel Astorga en el programa "Ahora es cuando" de Radio Infinita.

En esa línea, detalló que se le pidió revisar o eventualmente recortar iniciativas como el programa de pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales, propuestas que rechazó de plano.

“No vamos a cortar los programas de pavimentos participativos (…) y también quería que cortara, bueno, pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales (…) el asbesto es peligroso y, por supuesto, yo no lo voy a cortar”.

“Quiroz es un ministro más”

El punto más crítico de sus declaraciones llegó al referirse directamente al rol del ministro de Hacienda dentro del Gobierno, aunque aseguró que solo tiene un jefe y que Quiroz no puede obligarlo a recortar los programas.

“Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay (…) el único jefe es el presidente de la República”, afirmó.

Poduje insistió en que su responsabilidad es con el Mandatario, descartando que Hacienda pueda imponer recortes en áreas que considera prioritarias.

“Yo tengo un solo jefe (…) se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe”.