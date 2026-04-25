Ministro Poduje en Meganoticias por construcción de viviendas sociales: "Hemos tenido resistencia en Lo Barnechea y Las Condes"

25 abr. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de vivienda, Iván Poduje, conversó en Meganoticias Siempre Juntos por el proyecto de viviendas sociales que se quieren edificar en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y La Reina.

Sobre la importancia de la iniciativa, el secretario de Estado afirmó que "lo que nos pasa en estas comunas, que son de mayores ingresos, es que tenían asentamientos que eran populares o de clase media, y personas que nacieron ahí tienen que arrendar en cifras carísimas o se tienen que ir de su comuna".

Respecto a las repercusiones que podría generar el proyecto de viviendas sociales, donde algunos vecinos podrían decir frases clasistas, Poduje recalcó que "nosotros vamos a hacer un trabajo de participación con los vecinos. Creo que los tiempos han cambiado hoy día; igual hemos tenido resistencia en Lo Barnechea, Las Condes y La Reina, pero tenemos que trabajar con esos vecinos, explicarles que la ciudad es de todos. Es normal que, cuando hemos construido una ciudad tan segregada, existan estas desconfianzas".

El ministro de Vivienda aseguró que los proyectos sociales "van a estar todos construidos dentro del período del Presidente Kast".

Polémica demolición de viviendas en Viña del Mar

Hace días, se dio a conocer que las viviendas sociales del sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, deberán ser demolidas luego de que dos informes revelaran problemas técnicos en la edificación.

Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso cogió a trámite 9 recursos que presentaron parte de las familias damnificadas, por lo que la Corte ordenó que se explicara por qué se deben demoler.

"La inmobiliaria está cuestionada por gravísimas fallas, que están acreditadas por el IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile); tenía a cerca de 350 familias. Nosotros hemos firmado la revocación de esos contratos con alrededor de 280 familias y hay 5 familias que presentaron estos recursos", explicó el secretario de Estado.

Luego, afirmó: "La inmobiliaria está en contra de nuestra decisión, pero nosotros tenemos argumentos sólidos de que las casas tienen riesgos sísmicos severos y que se usaron materiales que no están certificados para la altura en que se ocuparon".

Poduje también informó que "estamos haciendo una acusación de tráfico de influencias contra el exdirector del Serviu".

"Yo como ministro de vivienda, no les voy a entregar casas reforzadas porque la empresa no hizo la pega", concluyó Poduje respecto a la materia.

Plan de Reconstrucción Nacional: Eliminación del IVA para la vivienda nueva

Una de las materias que se quiere impulsar es la eliminación del IVA a la vivienda nueva. Sin embargo, según los economistas, las viviendas no bajarían un 19% como se tenía estimado, sino que solo entre un 3 y 4%.

"Nosotros esperemos que se traspase a precio, y si no se traspasa a precio, hablaremos con la Cámara Chilena de Construcción para que se traspase a precio, porque la verdad es que este es un beneficio", aseguró Poduje.

"En el caso del IVA, se está haciendo un esfuerzo gigantesco fiscal, y nosotros esperamos que esto se traduzca en una rebaja de los precios", agregó el ministro de Vivienda.

Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, que ya fue enviado al Congreso, el secretario de Estado confesó que "por lo que he visto, hay mucha voluntad de aprobarlo".

"Creo que es un proyecto que va a permitir dinamizar la economía, activar el empleo, que es lo que se requiere hoy día; estamos con una economía muy deprimida, lo que explica muchas de las frustraciones que tienen las personas", concluyó Poduje.

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