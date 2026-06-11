Aeropuerto de La Serena operará vuelos nocturnos por primera vez en su historia
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Desde el próximo 22 de julio, el Aeropuerto La Florida de La Serena comenzará a operar vuelos comerciales nocturnos de manera regular, un hito inédito en los 77 años de existencia del terminal aéreo.
La medida busca romper el aislamiento en horarios tardíos y mejorar de forma directa los traslados con Santiago. El plan fue confirmado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, tras intensas gestiones entre el municipio local, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y los ministerios de Defensa e Interior, abriendo una nueva alternativa de transporte para los habitantes de las 15 comunas de la región.
Horarios definidos para conectar con Santiago
Las primeras frecuencias ya tienen fijado su itinerario para el debut en julio. Según informaron las autoridades, el avión que despegará desde la Región Metropolitana aterrizará en la región pasadas las 21:00 horas. Por su parte, el vuelo de regreso con destino a la capital se programó para las 22:40 horas.Ir a la siguiente nota
Esta extensión horaria permitirá que los pasajeros cuenten con mayor flexibilidad para planificar sus viajes, facilitando tanto los traslados por motivos médicos o familiares como el retorno de trabajadores que se mueven constantemente entre ambas regiones.
Impulso al turismo de fin de semana y negocios
La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó el impacto que tendrá este avance en la economía local.
"Es el primer vuelo nocturno que vamos a tener y esperamos que se genere una dinámica que permita que nuestro aeropuerto siga creciendo. Que las personas puedan venir por el día a disfrutar de nuestra ciudad, realizar negocios o aprovechar los fines de semana", cerró la edil.
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