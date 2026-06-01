Detienen a cuatro personas tras persecución por presunto robo de vehículo en La Serena: Uno recibió disparo durante operativo

01 jun. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro sujetos fueron detenidos este lunes en La Serena tras una persecución policial que se inició luego de un presunto robo de vehículo motorizado y que terminó con uno de los involucrados herido por impacto balístico.

Según informó el fiscal jefe de La Serena, Gianni Stagno Abud, Carabineros tomó conocimiento durante la mañana del robo de un vehículo motorizado, iniciándose un operativo que derivó en una persecución por distintas calles de la comuna.

Persecución terminó con enfrentamiento y un detenido herido

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, durante el procedimiento los sospechosos habrían acometido contra el personal policial.

"El personal de Carabineros tuvo cuenta en horas de la mañana del día de hoy de la detención de cuatro sujetos por el delito de robo de vehículos motorizados, respecto de los cuales se inició una persecución por distintas calles de la comuna de La Serena, lográndose la detención de estos cuatro sujetos, producto de que estos también habrían acometido en contra del personal policial", explicó el persecutor.

Stagno agregó que los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio para repeler la agresión.

"Carabineros haciendo uso de sus armas de servicio, repelieron algunos de estos ataques y culmina con la detención de estos cuatro individuos, resultando uno de ellos lesionado por arma de fuego de propiedad de Carabineros y trasladado hasta dependencia del hospital de La Serena", señaló.

El detenido herido fue derivado al Hospital de La Serena para recibir atención médica.

Fiscalía instruyó diligencias investigativas

La Fiscalía informó que los cuatro imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena durante la jornada de este martes para el respectivo control de detención.

"Se instruyó la concurrencia de personal del Labocar y del OS9 de Carabineros para realizar las diligencias de investigación correspondientes", indicó el fiscal.