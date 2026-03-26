"Si quiere quedarse con la casa mal hecha...": Video muestra tenso cruce entre ministro Poduje y damnificados de Viña del Mar

26 mar. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, un registro comenzó a circular ampliamente en redes sociales mostrando un intercambio entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y vecinos del sector El Olivar, zona afectada por el megaincendio de 2024.

El episodio ocurrió el pasado 18 de marzo, en una reunión realizada a pocos días de que la autoridad asumiera su cargo, según consignó BiobioChile. En el video viralizado se observa parte del diálogo que se generó en medio de consultas de los residentes.

El momento del cruce

En las imágenes, el ministro plantea que “todas las casas se van a botar”, lo que da paso a la reacción de una vecina: “Entonces, ministro, ¿va a construir todas las casas de acá de El Olivar con la empresa que usted va a traer?”.

Tras a esa intervención, Poduje responde: “Pu..., consígasela... que no me pregunte a mí po”. Posteriormente, otra persona comenta: “Eso es Ley Karin”.

El intercambio continúa cuando otra vecina formula una nueva pregunta: “Yo quiero hacerle una consulta al señor ministro: ¿Qué constructora usted tiene vista para traer acá?”. En ese momento, el secretario de Estado se pone de pie y contesta: “A ver, señora, mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere insinuar algo? Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha”.

La respuesta del ministro por el video

Tras la difusión del registro, el ministro abordó la situación a través de sus redes sociales, donde vinculó el episodio con presiones externas relacionadas al proceso de reconstrucción, donde se detectaron millonarias irregularidades.

En ese contexto, afirmó que “las acciones legales las vamos a ejercer. Ya tengo el acuerdo de los parlamentarios; vamos a hacer una comisión investigadora de lo que ocurrió acá, por lo tanto, vamos a ir hasta el final”.

En la misma línea, agregó que “le quiero decir tanto a la entidad patrocinante como a la empresa constructora que no nos amedrentan ni sus amenazas, ni sus recados, ni el uso que están haciendo de cierto grupo vecinal mayoritario“.

Proceso de reconstrucción

El ministro también se refirió a la continuidad del trabajo en el sector, señalando que “nosotros vamos a seguir avanzando con la enorme mayoría de vecinos que quiere tener unas casas seguras, unas casas que se puedan construir sin riesgo sísmico. Y por lo tanto, con ellos vamos a trabajar; y con las otras personas que tienen una agenda que no tiene que ver con la reconstrucción, que tiene una agenda vinculada a esta empresa, no vamos a trabajar”.

Asimismo, explicó que el proceso para definir nuevas constructoras se realizará mediante un mecanismo abierto: “Así se lo dije personalmente en un video que anda viralizado a una persona que insinuó que nosotros estábamos sacando a esta constructora porque teníamos otras constructoras. Se va a hacer un proceso de licitación abierto, se va a invitar a constructoras serias a que hagan las casas”.

En relación con la empresa involucrada, el secretario de Estado sostuvo que “esta constructora va a tener que asumir las consecuencias de haber hecho casas con materiales no certificados, con riesgo sísmico y a todo lo que se expuso en la opinión pública”.

El registro continúa generando reacciones, en medio de un proceso de reconstrucción que sigue en desarrollo en el sector El Olivar.