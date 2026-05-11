Gran incendio en Barrio República: Afecta a edificio de Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales

11 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, un gran incendio se ha registrado en Barrio República, en el centro de Santiago, en un edificio de la Universidad Diego Portales, obligando a actuar a Bomberos para intentar controlar la situación.

Afecta a facultad de Derecho

El sinistro se registra en calle República con Salvador Sanfuentes, donde se ubica la Facultad de Derecho de la universidad antes mencionada.

La Bomba España del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó en sus redes sociales que se declaró una "tercera alarma de incendio" debido a la emergencia.

"Bomberos CBS trabajando en controlar la propagación", señalaron en la publicación compartida en su cuenta de X (Twitter).

Desvíos de tránsito

La plataforma TransporteInforma detalló que existe una "restricción de tránsito en República con Salvador Sanfuentes, debido a incendio en 4to piso de edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Prefiera vías alternativas. Facilite el trabajos de Bomberos".

El dron de Meganoticias en el lugar de los hechos captó la gran columna de humo que está emanando del edificio, con lo cual se puede dimensionar la gravedad de la emergencia que es atendida por una treintena de carros de Bomberos.

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