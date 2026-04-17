"Estamos esperando antes de 20 días la respuesta definitiva": Camioneros descartan paralización tras reunión con autoridades

17 abr. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, se realizó una reunión entre autoridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast y representantes del gremio de los camioneros, instancia que tuvo como objetivo analizar la situación que viven los transportistas producto del alza de los combustibles.

Camioneros descartan paralización

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, partió explicando que entregaron una carta "dirigida al presidente José Antonio Kast, a quien le solicitamos que nos responda por escrito, pero tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables que nosotros seguiremos llevando los alimentos y los remedios".

Al ser consultado por una eventual movilización de camioneros, Pérez enfatizó que "nuestra confederación no ha llamado" a una paralización. Sin embargo, aseguró que "las autoridades están conscientes de la gravedad del problema y, como están conscientes, van a buscar la mejor solución para resolverlo".

Camioneros dan plazo para recibir respuestas

Por otro lado, Sergio Pérez informó que dieron un plazo menor a 20 días para recibir una respuesta del Ejecutivo. "Nosotros estamos esperando antes de 20 días, antes de 20 días, la respuesta definitiva, porque ustedes saben que el nuevo valor se mueve cada 21 días", aseguró el presidente de la CNTC.

Por último, y sobre las acciones que podrían realizar ante la propuesta del gobierno, Pérez dejó en claro que "tenemos que esperar la respuesta, y más que la respuesta, la acción del Presidente y su gobierno".