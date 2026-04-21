"Esto me quebró la vida": Enfermera chilena pierde más de 52 millones tras ser estafada por plataforma de inversiones extranjera

21 abr. 2026 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una enfermera de 48 años aseguró haber perdido todos sus ahorros tras invertir en Go4Rex, una plataforma que prometía alta rentabilidad y que hoy acumula denuncias por presunta estafa. El sitio, con domicilio en Islas Seychelles, operaría simulando legitimidad para captar víctimas.

Yanet Zapata, encontró el anuncio mientras navegaba por Instagram. La plataforma utilizaba la imagen de un reconocido animador nacional y ofrecía asesoría financiera para invertir.

El inicio de la estafa

Tras registrarse, fue contactada por un supuesto ejecutivo extranjero. “Me prometió asesoría financiera, porque obviamente yo no tengo conocimientos al respecto”, recordó a LUN.

Convencida, envió documentos personales y comenzó invirtiendo 100 dólares ($88.288). Con el paso de los días, fue incentivada a aumentar los montos.

“Mi ejecutivo me empezó a instruir dónde invertir… me convenció de que era mejor invertir más dinero”, relató.

En seis meses, la enfermera destinó cerca de USD60.000 ($52.972.500), incluyendo ahorros, créditos y dinero obtenido tras vender una propiedad heredada.

“Perdí amigos, me enfermé… Estaba al borde del colapso mental y ellos seguían insistiendo”. Finalmente, la plataforma dejó de responder. “Esto me quebró la vida”, lamentó.

La empresa declara domicilio en Islas Seychelles, lo que dificulta su persecución judicial. Según especialistas, este tipo de estructuras internacionales complejiza la recuperación del dinero.

Otro caso: perdió su finiquito tras invertir

Alfonso, ingeniero civil industrial, también invirtió en Go4Rex. Depositó USD6.000 ($5.297.250) —correspondientes a su finiquito— a través de plataformas de pago conocidas. Sin embargo, en menos de una semana detectó inconsistencias.

Cuando intentó retirar su dinero, le exigieron pagar una comisión adicional. “Me llegaron a pedir las claves de mi banco…”, aseguró.

A pesar de lo anterior, Alfonso les escribe todos los días con la esperanza de recuperar todo el dinero invertido que una vez formó parte de su finiquito.

"Es una señal de alerta"

Desde la PDI advirtieron al citado medio que este tipo de sitios suele aparentar legalidad para generar confianza. “La apariencia tiene que ver con todo... Te hace creer que es algo verídico y regulado”, explicó el inspector Samuel Inzunza.

“No invertir por desconocimiento… cuando algo se aleja mucho del mercado es una señal de alerta”, cerró.