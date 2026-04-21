Bono para transportistas de $100 mil en bencina: Estos son los vehículos que están considerados

21 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Gobierno implementó el bono para transportistas como una ayuda económica para los trabajadores de dicho sector, quienes recibirán $100.000 mensuales destinados a mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

Este beneficio se entregará de abril a septiembre de 2026. Para acceder a él, es fundamental conocer si los rubros de transporte que están contemplados en la ley y seguir los pasos de inscripción dictados por el Ministerio de Transportes.

¿Por cuáles vehículos se puede recibir el bono para transportistas?

De acuerdo a ChileAtiende, está dirigido a medios de transporte específicos que prestan servicios a la comunidad:

Taxis y taxis colectivos.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en el tramo entre Arica y Tacna (y que estén debidamente en el catastro).

Para calificar, el vehículo debe haber estado inscrito y vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026, y mantenerse activo al momento del pago.

¿Cómo se paga el bono para transportistas?

El Instituto de Previsión Social (IPS) deposita los $100.000 en un bolsillo electrónico asociado a la CuentaRUT de BancoEstado del beneficiario. Estos fondos solo pueden utilizarse para comprar y cargar:

Gasolina automotriz.

Petróleo diésel.

Gas natural comprimido (GNC) o Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

Cabe destacar que el pago no es retroactivo, por lo que el dinero se comenzará a percibir a partir del mismo mes en que se realice exitosamente la postulación.

¿Cómo se postula al bono para transportistas?

El trámite se realiza de forma digital a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (Subtrans), utilizando la ClaveÚnica. El proceso varía dependiendo del solicitante:

Propietario: Ingrese al portal (pulsa aquí) y solicite el beneficio directamente para tu vehículo. Si tienes varios vehículos, puedes designar a otra persona (mero tenedor) para que reciba el bono por uno de ellos.

Ingrese al y solicite el beneficio directamente para tu vehículo. Si tienes varios vehículos, puedes designar a otra persona (mero tenedor) para que reciba el bono por uno de ellos. Conductor designado: si el dueño del vehículo te designó, recibirás un enlace al correo electrónico con los pasos a seguir. Deberás ingresar al portal Cero Filas y subir una foto o PDF (por ambos lados) de tu licencia de conducir profesional vigente que te habilite para manejar ese transporte.

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