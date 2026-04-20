Subsidio de Ampliación de Vivienda: Este es el ahorro mínimo que debes tener para postular

20 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio de Ampliación de Vivienda es un beneficio clave del Estado que permite a miles de familias mejorar su calidad de vida, eliminando el hacinamiento y otorgando una mayor seguridad en el hogar.

Para acceder a esta ayuda del Minvu, es fundamental cumplir con una planificación previa que incluye el ahorro monetario, un monto que debe estar depositado en la cuenta correspondiente antes de realizar el trámite.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio de Ampliación?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) exige que las familias cuenten con un monto base depositado en su cuenta de ahorro para la vivienda, que varía según la alternativa escogida:

Mejoramiento de la vivienda: al menos 3 UF.

al menos 3 UF. Ampliación de la vivienda: mínimo de 5 UF.

mínimo de 5 UF. Adecuación de viviendas existentes: al menos 7 UF.

¿Qué necesito para postular al Subsidio de Ampliación?

El Minvu evaluará y aceptará la solicitud de una persona si cumple las siguientes condiciones:

Ser dueño o asignatario de una vivienda social con un avalúo fiscal de 950 UF o menor; de una vivienda construida o comprada con un subsidio habitacional del Minvu; o de una vivienda construida por Serviu o sus antecesores.

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Si es extranjero, debe presentar cédula para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva, emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% más vulnerable. Si la postulación es colectiva, el 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer al tramo mencionado y el 40% restante puede superarlo.

Contar el ahorro mínimo requerido por la alternativa escogida.

Tener el ahorro depositado en una cuenta de ahorro a más tardar el último día del mes anterior a la fecha de postulación.

Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (EP).

Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando sea necesario.

¿Cómo postular al Subsidio de Ampliación?

El proceso no se realiza de forma directa por el interesado, sino que requiere el apoyo de profesionales autorizados:

Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y completar el monto mínimo requerido.

Elegir una EP con convenio vigente para que realice el diagnóstico de la casa y diseñe el proyecto técnico.

Firmar el contrato con la EP y elegir, en conjunto, una empresa constructora.

La Entidad Patrocinante es la encargada de ingresar la postulación al sistema informático del Minvu.

El Serviu revisa los proyectos y el Minvu publica la nómina de beneficiarios según los fondos disponibles.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Ampliación?

El aporte estatal varía significativamente dependiendo de la complejidad y el tamaño del proyecto que se desea ejecutar:

Ampliación: entre 120 UF y 504 UF si la vivienda es de 40 metros cuadrados o menos. Si supera este tamaño, el máximo es de 110 UF.

entre 120 UF y 504 UF si la vivienda es de 40 metros cuadrados o menos. Si supera este tamaño, el máximo es de 110 UF. Mejoramiento Estructural: hasta 100 UF.

hasta 100 UF. Adecuación de viviendas: puede alcanzar hasta las 300 UF.

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