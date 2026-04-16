Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda: Este es el tramo del Registro Social en que debes estar para solicitarlo

16 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Mejorar las condiciones de tu hogar o terminar con el hacinamiento es posible con el Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda. Este vital aporte del Minvu permite financiar proyectos de reparación y construcción para tu familia.

Para adjudicarse este beneficio estatal, el filtro principal es la calificación socioeconómica del postulante. El Estado exige pertenecer a un tramo específico del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con un ahorro en el banco.

¿Qué necesito para postular al Subsidio de ampliación o mejoramiento?

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, para presentar la solicitud se requiere pertenecer al tramo del 60% más vulnerable en el RSH, en caso de que la postulación sea individual.

Si la postulación es colectiva, el 60% del integrantes del grupo deben pertenecer a dicho tramo, mientras que el 40% de miembros restantes puede superarlo siempre que estén inscritos en el RSH.

En ambos casos, también tendrán que reunir las siguientes condiciones necesarias para la aceptación de la solicitud:

Tener 18 años de edad o más.

Ser propietario de la vivienda a intervenir.

Ser propietario de una vivienda con un avalúo fiscal de 950 UF o menos; de una vivienda que haya sido construida o comprada con algún subsidio del Minvu o que haya sido construida por el Serviu.

Contar con un ahorro de al menos 3 UF si postula al mejoramiento de vivienda. Este tope mínimo incrementa a 5 UF en caso de optar a ampliación de vivienda y a 7 UF al optar a adecuación de viviendas existentes.

Tener el ahorro depositado en una cuenta de ahorro a más tardar el último día del mes anterior a la fecha de postulación.

Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (EP).

Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando sea necesario.

¿Cómo postular al Subsidio de ampliación o mejoramiento?

En primer lugar, los interesados deben acudir a una EP (consulta aquí las disponibles), ya que esta inicia el diseño del proyecto y ayuda en la elección de una constructora y preparación de antecedentes para postular.

Luego, la EP ingresa la postulación al sistema del Minvu y el Serviu lleva a cabo la evaluación correspondiente, para determinar si califica y otorgar al Minvu la nómina de proyectos beneficiarios.

Finalmente, el Minvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados para iniciar las obras y las labores de asistencia técnica para cada uno.

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