Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda: Este es el tramo del Registro Social en que debes estar para solicitarlo
- Por Meganoticias
Mejorar las condiciones de tu hogar o terminar con el hacinamiento es posible con el Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda. Este vital aporte del Minvu permite financiar proyectos de reparación y construcción para tu familia.
Para adjudicarse este beneficio estatal, el filtro principal es la calificación socioeconómica del postulante. El Estado exige pertenecer a un tramo específico del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con un ahorro en el banco.
¿Qué necesito para postular al Subsidio de ampliación o mejoramiento?
De acuerdo a la Ventanilla Única Social, para presentar la solicitud se requiere pertenecer al tramo del 60% más vulnerable en el RSH, en caso de que la postulación sea individual.
Si la postulación es colectiva, el 60% del integrantes del grupo deben pertenecer a dicho tramo, mientras que el 40% de miembros restantes puede superarlo siempre que estén inscritos en el RSH.
En ambos casos, también tendrán que reunir las siguientes condiciones necesarias para la aceptación de la solicitud:
- Tener 18 años de edad o más.
- Ser propietario de la vivienda a intervenir.
- Ser propietario de una vivienda con un avalúo fiscal de 950 UF o menos; de una vivienda que haya sido construida o comprada con algún subsidio del Minvu o que haya sido construida por el Serviu.
- Contar con un ahorro de al menos 3 UF si postula al mejoramiento de vivienda. Este tope mínimo incrementa a 5 UF en caso de optar a ampliación de vivienda y a 7 UF al optar a adecuación de viviendas existentes.
- Tener el ahorro depositado en una cuenta de ahorro a más tardar el último día del mes anterior a la fecha de postulación.
- Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (EP).
- Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.
- Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando sea necesario.
¿Cómo postular al Subsidio de ampliación o mejoramiento?
En primer lugar, los interesados deben acudir a una EP (consulta aquí las disponibles), ya que esta inicia el diseño del proyecto y ayuda en la elección de una constructora y preparación de antecedentes para postular.
Luego, la EP ingresa la postulación al sistema del Minvu y el Serviu lleva a cabo la evaluación correspondiente, para determinar si califica y otorgar al Minvu la nómina de proyectos beneficiarios.
Finalmente, el Minvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados para iniciar las obras y las labores de asistencia técnica para cada uno.