Programa Mejoramiento de Vivienda: Estos son los montos que entrega

14 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Mantener tu hogar en óptimas condiciones o adaptarlo al crecimiento de tu familia ahora es más fácil gracias al Programa de Mejoramiento de Vivienda, un subsidio estatal que busca elevar la calidad de vida combatiendo el hacinamiento y el deterioro.

A través de este beneficio económico, las personas pueden recibir más de 500 UF para construir nuevos espacios, reparar techos o modernizar instalaciones; siempre que cumplan los requisitos de acceso.

¿Cuánto paga el Programa de Mejoramiento de Vivienda?

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la cantidad que entrega este beneficio varía conforme al tipo de proyecto:

Mejoramiento de vivienda: de 55 a 100 UF, dependiendo si el mejoramiento es estructural, envolvente, para instalaciones o mantención.

de 55 a 100 UF, dependiendo si el mejoramiento es estructural, envolvente, para instalaciones o mantención. Ampliación: de 110 a 504 UF, según los metros cuadrados actuales de la vivienda.

de 110 a 504 UF, según los metros cuadrados actuales de la vivienda. Adecuación de viviendas existentes: hasta 300 UF.

Requisitos para postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda

Al momento de postular, es necesario que cada persona reúna las siguientes condiciones:

Ser dueño o asignatario de una vivienda social con un avalúo fiscal de 950 UF o menor; de una vivienda construida o comprada con un subsidio habitacional del Minvu; o de una vivienda construida por Serviu o sus antecesores.

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Si es extranjero, debe presentar cédula para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva, emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% más vulnerable. Si la postulación es colectiva, el 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer al tramo mencionado y el 40% restante puede superarlo.

Contar con un ahorro de al menos 3 UF si postula al mejoramiento de vivienda. Este tope mínimo incrementa 5 UF para ampliación de vivienda y a 7 UF para adecuación de viviendas existentes.

Tener el ahorro depositado en una cuenta de ahorro a más tardar el último día del mes anterior a la fecha de postulación.

Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (EP).

Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando sea necesario.

¿Cómo postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda?

Inicialmente, se debe acudir a una EP (consulta aquí las disponibles), que inicia el diseño del proyecto y ayuda en la elección de una constructora y preparación de antecedentes para postular.

Luego, la EP ingresa la postulación al sistema del Minvu y el Serviu lleva a cabo la evaluación correspondiente, para determinar si califica y otorgar al Minvu la nómina de proyectos beneficiarios.

Finalmente, el Minvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados para iniciar las obras y las labores de asistencia técnica para cada uno.

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