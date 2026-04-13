Anuncian remate de casas y departamentos desde las 240 UF: Hay propiedades ubicadas en varias comunas del país

13 abr. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa experta en enajenación de bienes muebles e inmuebles, Remates del Río, anunció un nuevo remate de casas y departamentos. La subasta incluye un total de 43 propiedades, ubicadas en 12 comunas de Santiago, además de Quillota, Rancagua y San Fernando.

Las inscripciones para participar en la actividad ya están abiertas y puedes registrarte a través del sitio web, donde también encontrarás información de la persona a cargo del evento, con quien podrás revisar detalles y acceder a más información.

La modalidad del remate será cien por ciento online y tiene fecha fijada para el próximo 14 de mayo, a partir de las 15:00 horas. Entre las propiedades disponibles para la subasta, se encuentran terrenos de uso comercial, habitacional e industrial.

¿Cuál es el mínimo para ofrecer y qué propiedades estarán en venta?

El monto mínimo para ofrecer por los terrenos va desde las 240 hasta las 900 UF. Los terrenos van desde los 380 metros cuadrados hasta más de 6.700 m², mientras que la oferta de departamentos son de una extensión un poco menor y más variada.

Algunas de las comunas en las que hay propiedades disponibles son:

Colina

El Bosque

La Pintana

Lo Espejo

Melipilla

Peñaflor

Puente Alto

Quilicura

Recoleta

San Bernardo

San Joaquín

Pedro Aguirre Cerda

Las 43 propiedades disponibles para ser subastadas se dividen de la siguiente forma según el valor mínimo para ofertar:

Propiedades con un mínimo superior a las 550 UF: Son 6 terrenos, construidos con fines habitacionales, comerciales e industriales. Ubicadas en Las Condes, Lampa, Rengo, Maipú y Colina.

Propiedades con un mínimo de 550 UF: Son un total de 4 departamentos, con ubicación en Recoleta, Quilicura y Colina.

Propiedades con un mínimo de 500 UF: Hay un stock de 7 propiedades, divididos en 5 departamentos y 2 terrenos. Los departamentos están en las Comunas de Colina, Puente Alto, Rancagua y San Bernardo, mientras que los otros dos bienes se ubican en La Pintana y Peñaflor.

Propiedades con un mínimo de 470 UF: Son un total de 17 bienes en esta categoría, de los cuales 16 corresponden a departamentos ubicados en las comunas de Quilicura, Colina, San Bernardo, El Bosque, Puente Alto, Quillota y Lo Espejo. El terreno restante se ubica en Melipilla.

Propiedades con un mínimo de 435 y 400 UF: En esta categoría hay 6 departamentos, los 3 de 430 UF se ubican todos en Colina, mientras que los otros 3 están en Quilicura, Colina y San Joaquín.

Propiedades con un mínimo de 350 UF: Habrá 3 departamentos en las comunas de San Miguel, San Fernando y Pedro Aguirre Cerda

¿Cómo registrarse para participar en la subasta?

Inscribirse para ser parte del evento es muy simple. Debes ingresar al sitio web de Remates del Río y seleccionar la pestaña de "Calendario de remates" ubicada en la parte superior de la página. Una vez dentro, identifica el evento de tu interés y selecciónalo.

Después de ingresar, presiona el botón de "Regístrate" y te dirigirá a una nueva pestaña en la que crearás tu usuario como cliente nuevo para poder participar. Si estabas previamente registrado solo tendrás que iniciar sesión.

Para hacer efectiva tu participación en la subasta, deberás constituir la garantía, transfiriendo el monto indicado en las bases de cada remate y posteriormente, tendrás que enviar el comprobante al mail de contacto.

Remates del Río.

Instrucciones post remate

Una vez te hayas inscrito y adquirido alguno de los bienes rematados la empresa se comunicará vía correo electrónico, para hacerte llegar los detalles de cobranza, pagos y facturas, además de los días y horarios de entrega. Debes acudir con el comprobante de pago o la factura cancelada.

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