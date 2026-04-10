Programa Mejoramiento de Vivienda del Minvu: Así puedes postular

10 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Reparar techumbres, aislar muros o cambiar ventanas ahora es más accesible con el Programa de Mejoramiento de Vivienda, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para mejorar las condiciones del hogar.

Esta iniciativa estatal permite acceder a fondos para proyectos de eficiencia energética (50 UF) y acondicionamiento térmico (120 UF) en una vivienda, cuyos propietarios contarán con apoyo de una entidad autorizada para guiarlos en el proceso.

¿Cómo postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda del Minvu?

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) señala que los interesados deben dirigirse a una Entidad Patrocinante (EP, consulta aquí), que inicia el diseño del proyecto y ayuda en la elección de una constructora y preparación de antecedentes para postular.

Luego, la EP ingresa la postulación al sistema del Minvu y el Serviu realizará la evaluación correspondiente, para determinar si califica e indicar al Minvu sobre la autorización de acceso al programa.

Finalmente, el Minvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados para iniciar las obras y las labores de asistencia técnica para cada uno.

Requisitos del Programa de Mejoramiento de Vivienda del Minvu

Al momento de presentar la postulación, se evaluará que el interesado cumpla con las siguientes condiciones:

Tener una vivienda social con un avalúo fiscal de hasta 950 UF, de una vivienda construida o comprada con un subsidio habitacional del Minvu, o de una vivienda construida por Serviu (o sus antecesores). Existen condiciones especiales para los llamados de Planes de Descontaminación Atmosférica.

Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

Si es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva vigente y Certificado de Permanencia Definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% más vulnerable. Si la postulación es colectiva, el 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer al tramo mencionado, el resto no puede superarlo.

Tener 3 UF depositadas en una cuenta de ahorro, a más tardar el último día hábil del mes anterior a la fecha de postulación.

Contar con la asesoría de una EP.

Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), si el proyecto lo requiere.

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