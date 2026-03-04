Subsidio al Crédito Hipotecario: Esta es la fecha límite para solicitarlo
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) facilita a las familias el acceso a una vivienda mediante diversas ayudas estatales, como el Subsidio al Crédito Hipotecario.
Es un beneficio que reduce entre un 0,61% y un 1,16% la tasa de interés del crédito, para la compra de una vivienda nueva de hasta 4.000 UF. Se entrega junto con una rebaja del 10% al pie que deben pagar para obtener el préstamo.
¿Hasta cuándo se puede solicitar el Subsidio al Crédito Hipotecario?
Minvu indica que los interesados en acceder a este beneficio tienen hasta el 27 de mayo de 2027, o hasta que se hayan asignado los 50.000 subsidios disponibles.
¿Cómo solicitar el Subsidio al Crédito Hipotecario?
Una vez que la familia selecciona la vivienda de su interés, que cumpla los requisitos, debe acercarse a una de las entidades financieras adscritas:
- Banco Santander.
- Banco Estado.
- Coopeuch.
- Itaú Corpbanca.
- Banco de Chile.
- BCI.
- Banco Consorcio.
- Banco Falabella.
- Mutuos Hipotecarios Renta Nacional S.A.
Si cumple las condiciones de acceso, el subsidio se otorgará automáticamente y sin gestiones adicionales, ya que el Estado paga directamente a la entidad.
Requisitos para solicitar el Subsidio al Crédito Hipotecario
Los interesados podrán tramitarlo si reúnen los siguientes requisitos al acudir a la entidad financiera:
- Ser persona natural.
- Estar interesado en comprar una vivienda de hasta 4.000 UF.
- Tener una promesa de compraventa celebrada del 1 de enero de 2025 en adelante. No aplica para aquellas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni para repactaciones de créditos hipotecarios.
