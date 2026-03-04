"Él oculta una personalidad": Rai Cerda se lanzada en picada contra Sammis Reyes tras pelea con su hermano Cuco

04 mar. 2026 - 11:09 hrs.

Rai Cerda se refirió a la polémica pelea que protagonizó el fin de semana en Viña del Mar su hermano Cuco con Sammis Reyes, la que generó una serie de reacciones y que fue rápidamente viralizada en redes sociales.

El origen del conflicto

Al respecto, el chico reality explicó en el programa 'Hay que decirlo' que el conflicto se generó por una declaración de Daniel Aránguiz en Only Viña, cuando criticó a Emilia Dides por supuestamente haber tenido una relación con el propio Rai y luego con Juan Manuel Cerda, conocido como Cuco.

En el mismo programa también estuvo presente Cuco, quien afirmó que no tuvo una relación con la Miss Chile y comentó que "esa información que le llegó a Dany yo no se la dije, yo nunca he hablado de Emilia con Daniela, jamás lo voy a hacer. Ella es la expolola de mi hermano, nada más".

Las críticas de Rai a Sammis Reyes

A pesar de que Cuco Cerda optó por bajarle el perfil a la pelea y evitó entrar en detalles, su hermano Rai reavivó la polémica tras cuestionar con dureza al exjugador de la NFL.

Rai aseguró que Sammis Reyes es "una persona poco tolerante a la frustración. No tiene ningún tipo de tolerancia. Por ejemplo, por una talla que le hace el Pastor Rocha, desató una rabia, una odiosidad y por cualquier detalle y cosa".



Asimismo, cuestionó que, a pesar de que recientemente se convirtió en padre, "él mismo se expone a estas cosas asistiendo a fiestas, en vez de estar tranquilo".

Por último, comentó: "Yo siento que él oculta una personalidad. Muestra... está como con algo ahí, algo lo debe tener como presionando el sistema nervioso constantemente. Yo creo que es un tema de autoestima igual, de inseguridad. Creo que la Emilia lo puede insegurizar un poco a él, también".

