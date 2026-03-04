Le dolía el estómago y fue hacerse un examen: Le descubrieron dos tipos de cáncer

04 mar. 2026 - 11:57 hrs.

Muchas veces, los dolores de estómago suelen asociarse a malestares temporales que pueden aliviarse con infusiones de hierbas y medicamentos.

Un hombre de Vietnam, identificado con las iniciales D.V.L. y de 64 años, pensó que tenía un simple dolor estomacal. Pero su sorpresa fue mayor al acudir a un centro asistencial: le descubrieron dos tipos de cáncer de manera simultánea.

Hombre se sometió a cirugía para tratar sus cánceres

A través de diferentes exámenes, los médicos descubrieron que el hombre sufría de cáncer de vejiga y cáncer de los conductos biliares.

A raíz de la situación, los profesionales decidieron intervenirlo mediante una cirugía laparoscópica de ambos cánceres, procedimiento médico que duró aproximadamente seis horas y que requirió una buena colaboración entre los cirujanos.

La operación fue un éxito y el paciente recuperó su movilidad en 24 horas, según consignó Vietnam.vn.

La cirugía laparoscópica se está convirtiendo en una tendencia en el tratamiento quirúrgico moderno, debido a que es un método mínimamente invasivo que reduce el trauma quirúrgico, acorta el tiempo de recuperación y disminuye la estancia hospitalaria de los pacientes.

Todo sobre Sucesos