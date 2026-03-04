¿Recibes llamadas sospechosas?: Ahora será posible cortar una llamada fraudulenta desde otro celular

04 mar. 2026 - 12:50 hrs.

Una aplicación de bloqueo de llamadas anunció una nueva herramienta que permite compartir protección digital, resguardando las protecciones de datos e intervenir en tiempo real ante una llamada fraudulenta.

La herramienta permite crear un grupo, ya sea familiar o de amigos, y uno de ellos actúa como administrador para que configure y optimice los ajustes de seguridad que ofrece la nueva función.

¿Cómo se puede activar la herramienta?

Al tratarse de una aplicación externa a las configuraciones de los dispositivos celulares, se debe instalar en primera instancia y luego configurarla para poder usarla eficientemente con todos los miembros que quieran unirse, con un máximo de cinco personas por grupo.

La aplicación que ofrece el servicio "Family Protection" es Truecaller, y tiene funciones como la gestión remota de protección, terminación de llamadas sospechosas, protección compartida constante, revisar el nivel de batería de tus familiares y gestionar y restringir llamadas no deseadas de todo el grupo familiar.

La función ya se encuentra disponible para Android e iOS y también permite centralizar configuraciones de bloqueo, identificación de llamadas y filtros de llamadas "spam" bajo una misma administración.

