"Nosotros nunca hemos cortado el diálogo": Mara Sedini asegura que "las líneas están abiertas" entre Kast y Boric

04 mar. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, realizó un punto de prensa en el cual se refirió al polémico corte de relaciones entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, y su sucesor, José Antonio Kast. Pese a esto, aseguró que "el diálogo sigue abierto" entre ambas administraciones.

"Nosotros nunca hemos cortado el diálogo"

Al ser consultada por la propuesta del Presidente Boric de retomar "inmediatamente" las conversaciones, Sedini aseguró que "nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el Gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país".

"Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas. Quedan siete días para que asumamos, días hábiles aún menos, y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda con el momento en que nosotros asumamos", agregó inmediatamente después.

Tras esto, Sedini reiteró dicha postura: "Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados".

"Las líneas están abiertas"

Ante la pregunta de cómo se mantendrá el diálogo entre ambas administraciones sin estas reuniones, Sedini sostuvo que "se pueden conversar muchas cosas (...) Si se necesita tener contacto entre el Presidente y el Presidente Electo, las líneas están abiertas".

Respecto al proyecto del cable chino, que generó este quiebre en las relaciones, Mara Sedini explicó que "se dieron enunciados, pero no se nos informó del avance, de la gravedad y de las consecuencias que esto podía tener".

