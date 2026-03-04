"Nunca se me ocurriría": Maite Orsini niega acusaciones de entregarle drogas a una menor de edad
¿Qué pasó?
Este miércoles, la diputada Maite Orsini (IND) conversó con Radio Infinita respecto a las acusaciones realizadas en un reportaje sobre su vínculo con una menor del servicio Mejor Niñez. La parlamentaria anunció "todas las acciones legales que correspondan" debido a la divulgación de "información falsa y reservada".
"Hay un límite que no estoy dispuesta a aceptar"
Apenas comenzada la entrevista, la exFrente Amplio sostuvo que la información del reportaje "es completamente falsa. Yo jamás he postulado para ser familia de acogida, por tanto, jamás se me negó esa posibilidad, ya que yo jamás lo solicité".
"Yo fui, soy y seguiré siendo, por mandato legal, tercera significativa de una niña que actualmente está bajo protección del Estado y es algo que, por supuesto, yo he mantenido bajo absoluta reserva para proteger su intimidad, su dignidad y su estabilidad", explicó.
Tras esto, Orsini recordó que en su trabajo parlamentario ha debido enfrentar "críticas, cuestionamientos y operaciones políticas"; sin embargo, señaló que "hay un límite que yo no estoy disponible a aceptar: que se exponga a una niña que ha estado en situaciones de vulnerabilidad".
"Nunca se me ocurriría suministrarle drogas a un menor de edad"
La diputada reiteró que "acá hay antecedentes que son falsos, pero también hay antecedentes que son reservados y que afectan a una niña que está bajo protección del Estado y su divulgación y su tergiversación constituye un delito".
A raíz de esto, anunció que "voy a presentar todas las acciones legales que correspondan para buscar las responsabilidades detrás de este descriterio (...) que entrega información reservada, delicada de una niña que está bajo protección".
Finalmente, Maite Orsini se refirió a uno de los episodios más polémicos del citado reportaje, la supuesta entrega de un vaper con marihuana a la menor de edad, situación que negó categóricamente en la entrevista con Infinita.
"Yo jamás, nunca se me ocurriría —y espero que a ningún adulto en este país se le ocurra— suministrarle drogas a un menor de edad. Es algo gravísimo, que yo niego tajantemente. Entiendo que la niña también lo ha negado tajantemente", dijo.
