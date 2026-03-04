Meteorología anuncia cuatro días de tormentas eléctricas: Entidad actualizó su aviso para zonas de dos regiones del país

04 mar. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "probables tormentas eléctricas" que estaba vigente para zonas de dos regiones del país. A partir de ahora, el fenómeno se extendería hasta por cuatro días.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Cuatro días de tormentas eléctricas

La DMC explicó que el aviso se originó en la condición sinóptica "Dorsal en altura" y que tendrá una vigencia entre la tarde de este miércoles 4 y la noche del próximo sábado 7 de marzo.

Respecto a los lugares afectados por estas tormentas eléctricas, se detalló que estas ocurrirían en la zona cordillerana de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: Miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7.

Región de Tarapacá

Cordillera: Miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7.

