Comienza inscripción para la PAES de invierno: ¿En qué fecha se rinden las pruebas?

04 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Quienes se encuentran en espera de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno, ya pueden comenzar a inscribirse.

El sistema para rendir el examen, correspondiente al Proceso de Admisión universitario 2027, se encuentra habilitado, según informó el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

¿En qué fecha se rinden las pruebas?

Las fechas pautadas para rendir la PAES de invierno son: lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio de 2026.

Durante su inscripción, los interesados deben seleccionar una de las sedes dispuestas para presentar sus pruebas. Los locales de rendición se informarán días previos al proceso.

Se espera que, a través de su sitio web, el DEMRE ofrezca más detalles al respecto próximamente.

¿Cómo inscribirse para PAES de invierno?

La inscripción a la PAES de Invierno 2026 se llevará a cabo entre las 09:00 horas del miércoles 4 de marzo de 2026 y las 13:00 horas del martes 17 de marzo de 2026.

Sin embargo, si antes de este período se acaban los 50.000 cupos disponibles, quedaría cerrado el trámite.

Para inscribirse es necesario ingresar a: DEMRE (click aquí) o el Ministerio de Educación (click aquí).

Todo sobre PAES