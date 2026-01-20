Proceso de admisión 2026: Hoy martes partió el período de matrículas

20 en. 2026 - 09:00 hrs.

Si rendiste la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) lo más probable es que estés interesado en ingresar a alguna institución educativa durante este 2026.

En ese sentido, hoy martes 20 de enero es una jornada trascendental, pues empieza el primer período de matrícula a las 47 universidades participantes del proceso.

Fue durante el lunes 19 de enero a las 12:00 horas cuando el portal oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), dio a conocer los resultados de postulación a las distintas universidades.

Este primer período se extiende hasta el jueves 22 de enero. Sin embargo, existirá un segundo plazo para esto.

Fechas para el período de matrícula

El proceso posterior para los inicialmente seleccionados es el período de matrícula. Este proceso iniciará el 20 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero.

Habrá un primer período que será desde el martes 20 hasta el jueves 22. Después, el segundo comenzará el viernes 23 y terminará el jueves 29.

A través de este procedimiento, los estudiantes tendrán acceso a las 47 universidades participantes en el Proceso de Admisión 2026.