Detienen a delincuente por encerrona a futbolistas Cristóbal Jorquera, Ángel Gillard y Joaquín Larrivey en la Autopista Central

15 mar. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la 62ª Comisaría de San Bernardo detuvieron a un sujeto que, cerca de las 21:30 horas del sábado, protagonizó una encerrona en la Autopista Central con Costanera Norte, donde asaltó a tres jugadores de fútbol profesional y robó el vehículo en el que se desplazaban.

Las víctimas correspondieron a los futbolistas Cristóbal Jorquera (Magallanes), Ángel Gillard (Deportes Concepción) y Joaquín Larrivey (Deportes Concepción). Este último viajaba acompañado de su esposa y su hijo de siete meses, quienes fueron intimidados con un arma de fuego antes de que los delincuentes sustrajeran un BMW 430i Coupé y se dieran a la fuga.

Se inició persecución

El automóvil fue rápidamente detectado por Carabineros, quienes habían sido notificados del robo y contaban con el GPS del vehículo activado, por lo que se inició un seguimiento controlado.

A la persecución se sumaron varias unidades policiales, finalizando en avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque, lugar donde el conductor perdió el control del vehículo y fue detenido. Sus tres acompañantes huyeron en distintas direcciones, los que continúan siendo buscados.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, de 36 años, chileno y con antecedentes penales. En su poder se recuperaron dos armas a fogueo adaptadas para el disparo, municiones y 450 cajetillas de cigarros, robadas horas antes desde una tienda Oxxo. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

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