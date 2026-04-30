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Temblor afecta a la zona centro-norte del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 00:41 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 6 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, a 33 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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