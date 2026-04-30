Temblor afecta a la zona centro-norte del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

30 abr. 2026 - 01:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 00:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 6 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, a 33 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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