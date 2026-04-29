Cortes de luz en la Región Metropolitana: 11 comunas tendrán interrupciones este jueves 30 de abril
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Diversos sectores de la Región Metropolitana se verán afectados por cortes de suministro eléctrico programados para este jueves 30 de abril, según informó Enel.
Los cortes de luz responden a trabajos de mantención y mejoramiento de la red, los que se realizarán en horarios acotados dependiendo de cada sector.
En total, serán 11 comunas las que tendrán suspensión del servicio durante la jornada, aunque en algunas de ellas habrá más de un punto con cortes programados. Puedes revisar el detalle en sitio web de Enel.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este jueves
Colina (Chicureo)
Desde las 09:30 a las 15:30 horas del 30 de abril.
Desde las 09:30 a las 13:00 horas del 30 de abril.
Quilicura
Desde las 09:00 a las 15:00 horas del 30 de abril.
Pudahuel
Desde las 10:00 a las 16:00 horas del 30 de abril.
Quinta Normal
Desde las 11:30 a las 18:30 horas del 30 de abril.
Santiago
Desde las 09:00 a las 12:00 horas del 30 de abril.
Providencia
Desde las 11:00 a las 15:00 horas del 30 de abril.
Las Condes
Desde las 10:00 a las 12:00 horas del 30 de abril.
La Reina
Desde las 10:30 a las 17:30 horas del 30 de abril.
Desde las 10:00 a las 14:00 horas del 30 de abril
Peñalolén
Desde las 11:30 a las 18:30 horas del 30 de abril.
Desde las 11:00 a las 15:00 horas del 30 de abril.
San Joaquín
Desde las 10:30 a las 16:30 horas del 30 de abril.
San Miguel
Desde las 10:00 a las 18:00 horas del 30 de abril.
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