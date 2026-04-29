Gobierno lanza campaña para prevenir cortes de luz en invierno: "El 30% se provocan por ramas o árboles"

29 abr. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de La Reina, Región Metropolitana, autoridades dieron inicio a una campaña orientada a prevenir cortes de suministro eléctrico durante el invierno, con foco en la corresponsabilidad entre vecinos, municipios y empresas. La iniciativa busca reforzar el rol de cada actor en el mantenimiento de las redes y en la reducción de riesgos asociados a eventos climáticos.

La actividad fue encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al alcalde José Manuel Palacios y la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, quienes presentaron la campaña “Empecemos por Casa”.

Llamado a la prevención desde los hogares

Durante la instancia, la ministra Ximena Rincón enfatizó la importancia de anticiparse a situaciones que puedan afectar el suministro. “El 30% de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles que interrumpen la transmisión de energía o derechamente botan la línea. Y queremos evitar cortes de luz, porque cuando se corta la luz tenemos problemas de comunicaciones, con los alimentos y con la vida en general. Así que el llamado es que empecemos por casa, que todas y todos colaboremos, los ciudadanos, la empresa, el municipio y, por supuesto, el ministerio y superintendencia”, señaló.

La campaña apunta a que las personas identifiquen riesgos en su entorno cercano, especialmente aquellos vinculados a la vegetación que puede interferir con el tendido eléctrico, una situación que se vuelve más frecuente en invierno con lluvias y viento.

Rol de vecinos y municipios

Desde el municipio, el alcalde José Manuel Palacios destacó el papel que cumplen los propios residentes en la detección de estos riesgos. “Me encanta el eslogan que tiene esta campaña. Empecemos por casa. Y eso es fundamental, porque los mejores fiscalizadores son los mismos vecinos. Ellos saben cuáles son los árboles que tienen dentro de su propiedad y qué significa un riesgo. También los árboles que están fuera de su propiedad y significa un riesgo, y es muy importante que ese catastro lo comuniquen con la municipalidad o con la empresa”, indicó.

El enfoque de la iniciativa busca fortalecer la comunicación entre la comunidad y las autoridades locales para actuar de manera preventiva antes de que se produzcan interrupciones en el servicio.

Responsabilidad de las empresas eléctricas

En paralelo, la superintendenta Marta Cabezas recordó que las compañías distribuidoras tienen obligaciones claras respecto al suministro. “Las empresas son las responsables de entregar un suministro eléctrico continuo y seguro a la ciudadanía. Nosotros, como SEC, instruimos a las compañías a implementar planes de acción, los cuales deben ser ejecutados por ellas mismas, y en caso de que se requiera, en coordinación con las autoridades locales. Las faenas de poda y despeje de líneas eléctricas son cruciales, para que las empresas puedan cumplir con su obligación, de entregar un suministro continuo y seguro”, explicó.

La campaña “Empecemos por Casa” pone énfasis en la coordinación entre todos los actores involucrados, en un contexto en que las condiciones climáticas del invierno suelen aumentar la probabilidad de fallas en el sistema eléctrico.

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