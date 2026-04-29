Kast responde con megáfono a manifestantes del sector de la salud: "No va a haber ningún recorte que pueda afectar"
¿Qué pasó?
En medio de la polémica por los recortes presupuestarios del Gobierno, el Presidente José Antonio Kast llegó este miércoles a la ciudad de Temuco, región de La Araucanía, para la inauguración del Troi Araucanía, el primer Centro Oncopediátrico del sur de Chile y el segundo del país.
Durante su visita se encontró con una manifestación realizada por funcionarios de la salud, con quienes conversó utilizando un megáfono.
Kast conversa con manifestantes
Respecto a los recortes en el sector de la salud, el Presidente les dijo a los manifestantes que "lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar...".Ir a la siguiente nota
"Yo le agradezco de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo a los funcionarios que están aquí. Pero la conversación tiene que ir más allá", agregó.
Kast recibe carta de parte de los manifestantes
En medio de la conversación, Kast recibió dos cartas de parte de los manifestantes, en las cuales plantean sus demandas.
"Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo la molestia, pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios", sostuvo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Hacienda recorta $32.721 millones en Desarrollo Social: Programas de infancia e indígenas son los más afectados
- "No se nota la emergencia": El cuestionamiento de Juan Manuel Astorga a la agenda de seguridad del Presidente Kast
- Presidente Kast respaldó a Poduje y Quiroz tras polémica por Ley de Humedales y oficio de recorte de gastos