Alerta por barco encallado hace una semana en Cobquecura: Carga de 40 mil sardinas podría descomponerse y generar peligroso ácido

29 abr. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del miércoles 22 de abril, encalló una embarcación en el sector de Rinconada de Taucú, en Cobquecura, y se encendieron las alertas de las autoridades debido a los riesgos para la salud que puede provocar la eventual descomposición de su gigantesca carga de sardinas.

Tras una semana, este miércoles las autoridades se desplegaron en el territorio para evaluar distintas condiciones sanitarias. Se trata de una embarcación proveniente de Coronel dedicada a la pesca de sardinas.

La tripulación fue rescatada

El Delegado Presidencial provincial de Itata, Tomás Landaeta (Región de Ñuble), detalló que los 11 tripulantes lograron ser rescatados sin lesiones y trasladados a un centro asistencial.

Además la autoridad enfatizó que la prioridad inicial fue resguardar a las personas y coordinar la respuesta en terreno, destacando además el apoyo de pescadores y vecinos del sector, quienes desarrollaron diferentes maniobras para realizar labores de rescate.

¿Se podrá retirar el barco?

Actualmente, no es posible retirar el barco producto del intenso oleaje que afecta al sector y la parte delantera aún continuaría enterrada. No obstante, se lograron extraer 1.500 litros de petróleo, evitando daños ambientales.

Sin embargo, lo más preocupante es que aún tiene 40 mil kilos de sardinas en la bodega de la embarcación, lo que implica que su descomposición generaría un ácido clorhídrico que podría poner en riesgo a cualquier persona que se acerque al lugar.

Las autoridades por su parte, analizan las posibilidades de extraer las sardinas para evitar riesgos de contaminación.

En cuanto a la declaración de testigos, señalan que los tripulantes gritaron pidiendo auxilio, por lo que vecinos del sector brindaron ayuda inmediata.