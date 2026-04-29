"Se ve una precipitación para paraguas": Alejandro Sepúlveda anticipa posible lluvia para la próxima semana en Santiago

29 abr. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque este miércoles Santiago vivirá una jornada cálida con máximas sobre los 25°C, la principal atención meteorológica está puesta en la próxima semana, donde podrían regresar las lluvias a la capital, según adelantó el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda.

Las temperaturas mínimas marcaron cifras bajas durante la mañana. En Buin, los termómetros descendieron hasta los 8°C, mientras que en Melipilla se registraron apenas 7°C. En el centro de Santiago y en Colina, la mínima fue de 11°C.

Sin embargo, durante la tarde el escenario cambiará por completo, con máximas que llegarán hasta los 27°C en el centro de la capital y 28°C en sectores como Colina.

¿Cuándo llueve en Santiago?

Pese a este escenario de altas temperaturas, la gran novedad aparece en los pronósticos de la próxima semana, ya que comienzan a consolidarse probabilidades reales de precipitaciones para Santiago.

“Ojo el próximo jueves, hace ya un par de días se ve la probabilidad de precipitaciones para Santiago y se ve más serio que lo que hemos tenido”, explicó Alejandro Sepúlveda.

El especialista aclaró que no se trataría de precipitaciones menores como las recientes lloviznas registradas en la capital, sino de una lluvia más consistente.

“Ya se ve una precipitación para paraguas, digamos, no como estas tres gotas que cayeron anteanoche. Esto sería una precipitación que mojaría el pavimento”, señaló.

Según el pronóstico preliminar, las lluvias podrían llegar entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves de la próxima semana, incluso alcanzando sectores de la región de Coquimbo.

30°C en Santiago este fin de semana

Según explicó Sepúlveda, el peak de calor de este miércoles en la capital se registrará entre las 15:00 y las 16:00 horas, aunque este aumento de temperatura será breve.

Pero el panorama más llamativo llegará durante el fin de semana, especialmente el sábado, cuando algunas zonas de la capital podrían acercarse incluso a los 30°C.

“¿Sabes cuándo puede llegar a los 30? El sábado”, adelantó el periodista, recomendando aprovechar esa jornada para actividades al aire libre.

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