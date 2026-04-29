Fiscalía confirma que liberan con vida a empresario ferretero de 84 años secuestrado en San Miguel

29 abr. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH confirmó este miércoles la liberación del empresario ferretero, Jorge Vera, de 84 años, que había sido secuestrado la semana pasada en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

Según informó el organismo investigativo, la víctima ya fue ubicada y actualmente se trabaja para "verificar su estado de salud", además de recabar mayores antecedentes sobre las circunstancias en que se concretó su liberación.

Secuestro quedó grabado por una cámara de seguridad

El secuestro de Jorge Vera quedó registrado en una cámara de seguridad, caso que fue investigado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

Imágenes difundidas en Mucho Gusto muestran el momento en que tres vehículos —uno rojo, uno negro y uno gris— interceptaron la camioneta del empresario, en lo que evidenciaría una acción coordinada y previamente planificada.

En el registro se observa cómo varios sujetos descendieron de los automóviles, intimidaron al hombre, lo habrían golpeado y posteriormente lo sacaron por la fuerza de su camioneta para subirlo a uno de los vehículos utilizados en el secuestro.

Posteriormente, la camioneta del empresario fue encontrada a solo 250 metros del lugar donde ocurrió la interceptación, específicamente en calle Magdalena Vicuña con San Ignacio de Loyola, una vía paralela al sitio del delito.

Paola Torres, familiar de la víctima, descartó desde un inicio la posibilidad de un robo común y aseguró que se trató de un secuestro planificado.

“No hubo un portonazo, no le robaron el celular; ellos solo se lo llevaron a él. Esto es netamente un secuestro”, afirmó.

En caso de secuestro de la semana pasada registrado en la comuna de San Miguel, tras intensa labor de @ECOH_FiscaliaRM y BIPE @PDI_CHILE se informa que víctima de 84 años fue liberada con vida y se está verificando su estado de salud @FiscaliadeChile pic.twitter.com/NiszdOiWar — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) April 29, 2026

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