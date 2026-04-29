Detienen a mujer con armas de alto poder y droga en La Florida: Carabineros incautó una escopeta y varias municiones

29 abr. 2026 - 06:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del martes, un operativo liderado por personal de la 61ª Comisaría Cabo 2° Pablo Silva Pizarro de Carabineros, con apoyo del GOPE y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), permitió la incautación de armamento de alto poder y droga en la comuna de La Florida, luego de una denuncia realizada por vecinos del sector.

La investigación se originó tras información proporcionada por residentes, quienes alertaron sobre disparos efectuados en la vía pública el pasado 26 de abril. A partir de estos antecedentes, Carabineros inició diligencias para dar con los responsables y retirar cualquier elemento que representara un peligro para la comunidad.

Pistola, escopeta y varias municiones

Tras recopilar la información, el equipo de la SIP coordinó con la justicia una orden de entrada y registro para un domicilio específico. El objetivo era claro: sacar de circulación armas y otros elementos que pudieran poner en riesgo la integridad de las familias del sector.

Durante las últimas horas, los efectivos policiales ingresaron al inmueble, logrando la detención de una mujer adulta y la incautación de diversas especies.

Entre los elementos encontrados se contabilizó una pistola calibre 9 milímetros junto a 66 municiones del mismo calibre listas para ser utilizadas, además de una escopeta marca Huglu calibre 12 que mantenía seis cartuchos.

Asimismo, se incautó marihuana a granel y distintos elementos asociados a la comisión del delito de microtráfico.

Quedó en prisión preventiva

El mayor Roberto Valdebenito, comisario de la 61ª Comisaría Pablo Silva Pizarro, resaltó al respecto que "se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro en domicilio particular, en donde la sección de investigación policial de la 61ª Comisaría logra la detención de una mujer adulta con antecedentes penales, que en su poder mantenía dos armas de fuego de forma ilegal. De la misma forma, se logra incautar su munición de una escopeta y un armamento tipo pistola, y distintos tipos de droga".

Además, agregó que "la detenida pasó a control de detención durante esta tarde (martes), quedando en prisión preventiva (...) Lo relevante de esta investigación es que se logra sacar de circulación dos armamentos de fuego, los cuales podrían haber sido utilizados en distintos ilícitos en la comunidad", puntualizó.