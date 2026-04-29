Beneficio por Años Cotizados: Esta es la fecha en que cambiarán los requisitos para mujeres

29 abr. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte económico que introdujo la Reforma de Pensiones, el cual busca incrementar de forma directa los ingresos mensuales de los adultos mayores con cotizaciones previsionales.

El pago de este beneficio se entrega de forma automática junto con la pensión regular. Sin embargo, la legislación establece cambios en los requisitos de acceso para un grupo específico de la población.

¿Cuándo cambiarán los requisitos del Beneficio por Años Cotizados?

Actualmente, existe una diferencia en los años mínimos exigidos entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ley contempla un incremento progresivo para las beneficiarias, buscando equiparar las condiciones del sistema, de acuerdo a ChileAtiende.

Este cambio comenzará desde enero de 2028, cuando se les exigirá al menos 132 meses (11 años) de cotizaciones. Posteriormente, se requerirán 12 meses adicionales (un año) por cada 24 meses (dos años) transcurridos, hasta llegar a 180 meses (15 años) en 2036.

¿Cuáles son los requisitos actuales del Beneficio por Años Cotizados?

Mientras no entre en vigencia la modificación, los requisitos en la actualidad son los siguientes:

Ser una persona pensionada por vejez o invalidez, ya sea a través de una AFP o de una compañía de seguros de vida.

Tener 65 años o más.

Si es hombre, debe registrar al menos 240 meses cotizados (20 años de aportes).

Si es mujer, se exige un mínimo de 120 meses cotizados (10 años de aportes).

¿Cómo saber si me corresponde el Beneficio por Años Cotizados?

El sistema asigna este beneficio automáticamente, evaluando los datos previsionales del afiliado. Aún así, puede ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) para obtener esta información.

Una vez que entre, tendrá que escribir el RUN y la fecha de nacimiento, para luego presionar el botón “Consultar” y saber si puede recibirlo.

¿Cuál es el monto del Beneficio por Años Cotizados?

No es un monto fijo, sino proporcional al tiempo que el trabajador aportó al sistema. La fórmula oficial entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.

La ley establece un límite máximo de 2,5 UF mensuales, correspondiente a 25 años de cotizaciones (300 meses). Este dinero constituye renta, por lo que está sujeto a descuentos legales y se considera al evaluar los requisitos para la Pensión Garantizada Universal.

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