Beneficio por Años Cotizados: Así puedes saber si te corresponde

09 abr. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte que el Estado entrega para incrementar los ingresos de los adultos mayores, pues se suma a la pensión y reconoce las cotizaciones que realizaron regularmente durante su etapa laboral activa.

Los pensionados no necesitan realizar ningún trámite para acceder a los fondos, aunque cuentan con canales oficiales para verificar si cumplen con las exigencias legales y confirmar la asignación del pago.

¿Cómo saber si recibo el Beneficio por Años Cotizados?

Para obtener esta información, los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) e ingresar su RUT junto con la fecha de nacimiento, y luego presionar el botón “Consultar”, según ChileAtiende.

Una vez hecho esto, el sistema indicará si son beneficiarios de este u otros beneficios del Seguro Social. También se puede consultar llamando al 101 o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.

Requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados

La asignación de este aporte es automática, siempre que el adulto mayor cumpla las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener un mínimo de 120 meses (10 años) cotizados, si es mujer.

Contar con un mínimo de 240 meses (20 años) cotizados, si es hombre.

A partir de enero de 2028, el requisito para mujeres aumentará a 132 meses (11 años). Luego, irá subiendo gradualmente en 12 meses (un año) más por cada 24 meses (dos años) transcurridos, hasta requerir 180 meses (15 años) cotizados en 2026.

¿Cuánto paga el Beneficio por Años Cotizados?

El aporte entrega 0,1 Unidades de Fomento (UF) mensuales por cada 12 meses cotizados, los cuales se suman de por vida a la pensión que ya recibe el beneficiario, incluso en aquellos casos donde la cuenta individual haya quedado en cero.

La normativa establece un tope máximo de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a contabilizar un límite de 25 años de cotizaciones (300 meses), ya sean continuas o discontinuas.

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