Beneficio por Años Cotizados: ¿Quienes pueden recibirlo?

30 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Estado otorga el Beneficio por Años Cotizados para incrementar los ingresos mensuales de la tercera edad, cuyo monto es de 0,1 UF por cada 12 meses de cotizaciones.

Es una bonificación que se suma directamente a la pensión, permitiendo obtenerla sin requerir algún trámite de postulación. Además, los beneficiarios obtendrán el dinero incluso si sus cuentas de capitalización individual se encuentran sin fondos.

¿Quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados?

De acuerdo a ChileAtiende, este aporte es exclusivo para personas que cumplan con lo siguiente:

Ser pensionada o pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener 65 años o más.

Contar con un mínimo de 120 meses (10 años) de cotizaciones si es mujer, o 240 meses (20 años) si es hombre. Se pueden reconocer hasta 300 meses (25 años) cotizados.

A partir de enero de 2028, las mujeres deberán tener mínimo 132 meses cotizados, y este requisito irá aumentando gradualmente hasta 180 meses en 2036.

¿Cómo saber si me corresponde el Beneficio por Años Cotizados?

Los interesados pueden consultar en línea (pulsa aquí), solo ingresando su RUT y fecha de nacimiento.

También pueden hacerlo llamando al 101 o acudiendo a cualquier sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad.

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