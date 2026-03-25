Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto recibo por cada año cotizado?

25 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El sistema previsional chileno se fortaleció con la creación del Beneficio por Años Cotizados, un nuevo aporte económico destinado a mejorar los ingresos mensuales de los adultos mayores.

Consiste en una bonificación estatal que se suma a la pensión del beneficiario, quien debe ser mayor de 65 años, estar jubilado y haber cotizado formalmente en su Cuenta Individual durante su vida laboral activa.

¿Cuánto paga el Beneficio por Años Cotizados?

De acuerdo con ChileAtiende, este aporte entrega un monto equivalente a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, hasta un máximo de 2,5 UF por 300 meses cotizaciones (25 años) continuas o discontinuas.

¿Cómo se obtiene el Beneficio por Años Cotizados?

No está sujeto a postulación ni solicitud. Se entrega automáticamente una vez que la persona cumple los siguientes requisitos:

Ser pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener al menos 120 meses cotizados (10 años), aplica solo para mujeres.

Contar con un mínimo de 240 meses de cotizaciones (20 años), si es hombre.

El requisito para mujeres aumentará gradualmente: en enero de 2028 se exigirá un mínimo de 132 meses cotizados (11 años), para luego crecer en 12 meses adicionales requeridos por 24 meses que transcurran, hasta llegar a los 180 meses (15 años) en 2036.

Razones por las que se puede perder el Beneficio por Años Cotizados

La asignación puede extinguirse en caso de fallecimiento del beneficiario, y puede:

Interrumpirse si permanece fuera del país por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario (enero a diciembre).

Suspenderse si no realiza el cobro del beneficio durante seis meses consecutivos.

Todo sobre Beneficio por años cotizados