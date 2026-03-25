Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto recibo por cada año cotizado?
- Por Meganoticias
El sistema previsional chileno se fortaleció con la creación del Beneficio por Años Cotizados, un nuevo aporte económico destinado a mejorar los ingresos mensuales de los adultos mayores.
Consiste en una bonificación estatal que se suma a la pensión del beneficiario, quien debe ser mayor de 65 años, estar jubilado y haber cotizado formalmente en su Cuenta Individual durante su vida laboral activa.
¿Cuánto paga el Beneficio por Años Cotizados?
De acuerdo con ChileAtiende, este aporte entrega un monto equivalente a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, hasta un máximo de 2,5 UF por 300 meses cotizaciones (25 años) continuas o discontinuas.Ir a la siguiente nota
¿Cómo se obtiene el Beneficio por Años Cotizados?
No está sujeto a postulación ni solicitud. Se entrega automáticamente una vez que la persona cumple los siguientes requisitos:
- Ser pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.
- Tener al menos 120 meses cotizados (10 años), aplica solo para mujeres.
- Contar con un mínimo de 240 meses de cotizaciones (20 años), si es hombre.
El requisito para mujeres aumentará gradualmente: en enero de 2028 se exigirá un mínimo de 132 meses cotizados (11 años), para luego crecer en 12 meses adicionales requeridos por 24 meses que transcurran, hasta llegar a los 180 meses (15 años) en 2036.
Razones por las que se puede perder el Beneficio por Años Cotizados
La asignación puede extinguirse en caso de fallecimiento del beneficiario, y puede:
- Interrumpirse si permanece fuera del país por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario (enero a diciembre).
- Suspenderse si no realiza el cobro del beneficio durante seis meses consecutivos.