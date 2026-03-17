¿No tiene trabajo? Estos son los beneficios del Estado para cesantes

17 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Ante una situación de cesantía, el Estado contempla ciertos beneficios que protegen económicamente a los trabajadores.

Según ChileAtiende, hay iniciativas gubernamentales destinadas a la protección de los ingresos, la salud y la estabilidad de la ciudadanía.

El acceso a estos beneficios depende de la situación laboral y previsional del empleado.

¿Cuáles son los beneficios del Estado para cesantes?

Existen distintas formas de apoyo disponibles para proteger los ingresos de los cesantes, mientras estos se reincorporan al mundo laboral.

Los principales son:

Seguro de Cesantía: Se financia con las cotizaciones del trabajador y las del empleador, a través de la administración de la AFC Chile. Se cobra desde la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Se financia con las cotizaciones del trabajador y las del empleador, a través de la administración de la AFC Chile. Se cobra desde la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Fondo de Cesantía Solidario (FCS): Sirve cuando el saldo no alcanza y se financia con aportes del Estado y de los empleadores.

Sirve cuando el saldo no alcanza y se financia con aportes del Estado y de los empleadores. Subsidio de Cesantía: Este beneficio está diseñado para quienes no están afiliados a la AFC. Su administración se atribuye al Instituto de Previsión Social (IPS) o a las cajas de compensación.

Este beneficio está diseñado para quienes no están afiliados a la AFC. Su administración se atribuye al Instituto de Previsión Social (IPS) o a las cajas de compensación. Indemnización: La figura de indemnización aplica en ciertos casos como una compensación de los años de servicio o de falta de aviso previo al despido. Brinda una base económica mientras se reorganiza la situación laboral.

Atención médica ante cesantía

Así como ayudas económicas, también hay figuras sociales que mantienen la cobertura de salud y protegen la integridad del trabajador y de su familia.

Tanto en Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como en Instituciones de Salud Previsional (Isapres), se puede mantener o ajustar la afiliación para dar continuidad al derecho a atención médica.

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