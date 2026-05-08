Bono Logro Escolar: ¿Desde cuándo se puede revisar a los beneficiarios?

08 may. 2026 - 09:00 hrs.

Recompensar el rendimiento académico de los estudiantes es el objetivo del Bono Logro Escolar, un aporte que premia a quienes destacan en sus calificaciones y pertenecen a los hogares más vulnerables del país.

Este beneficio llega a las familias como un incentivo para fomentar la asistencia y el compromiso escolar. En un contexto donde los gastos de estudio suelen ser elevados, este bono anual representa un alivio económico importante para el presupuesto.

¿Desde cuándo puedo ver si me corresponde el Bono Logro Escolar?

De acuerdo a ChileAtiende, la lista de beneficiarios se publica en septiembre de cada año, momento en el que se habilita una plataforma de consulta, permitiendo a progenitores, apoderados y estudiantes verificar si reciben el pago con su RUT y fecha de nacimiento.

El resultado de la consulta se basa en el rendimiento obtenido durante el año escolar anterior (2025). El Ministerio de Educación cruza estos datos con el Ministerio de Desarrollo Social para determinar quiénes pertenecen al grupo de mejor desempeño.

¿Qué se necesita para recibir el Bono Logro Escolar?

Para que un estudiante sea seleccionado como beneficiario de este bono, debe cumplir con un perfil específico de vulnerabilidad y rendimiento:

Tener hasta 24 años de edad.

Haber cursado entre quinto básico y cuarto medio durante el año anterior.

Pertenecer al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Estar dentro del 30% con mejores notas de su curso o promoción.

¿Cuáles son los montos del Bono Logro Escolar?

El beneficio se divide en dos tramos de pago, los cuales dependen de la posición del alumno en el promedio de notas de su promoción o grupo de egreso:

Tramo 1 ($85.057): para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento. Tramo 2 ($51.036): para estudiantes que se encuentren entre el 15% y el 30% de mejor rendimiento.

Estos montos son acumulables. Si en un mismo hogar existen dos o más hijos que cumplen con la excelencia académica requerida, la familia recibirá la suma de los bonos correspondientes a cada estudiante.

¿Cómo se paga el Bono Logro Escolar?

La entrega se realiza mediante depósito electrónico a la Cuenta RUT de BancoEstado de la persona designada como cobradora del grupo familiar.

Si no tiene una cuenta bancaria activa, el Estado solicita la apertura de una CuentaRUT sin costo alguno para el usuario, quien solo debe acercarse a una sucursal de BancoEstado con su cédula de identidad para activar la tarjeta y retirar el dinero.

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