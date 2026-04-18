Bono Logro Escolar: ¿Quiénes reciben el monto más alto del beneficio? 

18 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio del Estado que entrega un monto de dinero a los alumnos y alumnas de familias vulnerables que se destacan por su buen rendimiento académico.

El bono se paga solo una vez en el año a los estudiantes cuyas familias pertenecen al 30% más vulnerable de la población. El monto del beneficio se divide en dos tramos y dependerá del rendimiento que tengan los estudiantes.

¿Quién recibe un pago más alto?

Los tramos de pago del Bono Logro Escolar son los siguientes:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Por lo tanto, los alumnos del 15% de mejor desempeño académico son quienes reciben el pago más alto por este bono, el cual es acumulable para la familia si en esta hay más de un beneficiado.

¿Qué alumnos son los beneficiarios?

El Bono Logro Escolar 2024 lo pueden recibir los estudiantes de hasta 24 años que cumplan con todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares (RSH), al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.

, según el Registro Social de Hogares (RSH), al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Cursar entre 5º básico y 4º medio , durante el año inmediatamente anterior.

, durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

El beneficio se otorga de forma automática al cumplir los requisitos, ya que la acreditación de rendimiento escolar se hace de forma interna con información que el Mineduc envía al Ministerio de Desarrollo Social.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar?

Según informa ChileAtiende, el Bono Logro Escolar del año 2026 se pagará a mediados del próximo mes de septiembre.

En esa misma fecha se podrá revisar si dentro del grupo familiar hay algún estudiante beneficiado o beneficiada. El pago se realizará a través de un depósito en la CuentaRut de BancoEstado.

El bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

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