Decretan prisión preventiva para imputado por asesinato del cabo Naín

18 abr. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Francisco Painevilo Maldonado, imputado por el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil en octubre del año 2020.

Prisión preventiva para imputado por asesinato de carabinero

El Ministerio Público formalizó a Painevilo Maldonado, capturado ayer viernes, por los delitos de "homicidio de carabinero en acto de servicio en grado consumado, homicidio de carabinero en acto de servicio en grado frustrado, disparos injustificados y homicidio frustrado simple".

El tribunal acogió la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y además estableció un plazo de investigación de dos meses.

Por otro lado, la justicia decidió también que no se puede difundir el rostro del imputado y prohibió la difusión de imágenes de la casa de su madre, lugar en donde fue detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El homicidio del cabo Eugenio Naín

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del viernes 30 de octubre de 2020, cuando Painevilo Maldonado junto a otros dos sujetos acudieron hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, sector Metrenco de Padre Las Casas, con la intención de montar una barricada en la carretera y enfrentarse a Carabineros, en respuesta a un desalojo que se había desarrollado en horas de la mañana.

En ese contexto, los sujetos atacaron un camión conducido por una persona de iniciales J.F.C.C. Los atacantes dispararon las armas de fuego que portaban, impactando un proyectil en el radiador y otro en el parabrisas del vehículo de carga, logrando el conductor escapar del lugar.

Posteriormente, prendieron fuego a neumáticos con el fin de impedir el paso de vehículos en la Ruta 5 Sur, por lo que personal policial se constituyó en el lugar.

Fue entonces cuando el comandante Cristián Fernández Opazo y el por entonces cabo Eugenio Naín Caniumil llegaron a la zona en un vehículo institucional.

Los carabineros "fueron recibidos por parte de los imputados con disparos, tanto proyectil múltiple como proyectil único. Es así que uno de estos impactos, de proyectil único, alcanza al funcionario policial, Eugenio Naín Caniumil", indicó en aquella oportunidad la Fiscalía en su denuncia.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, la justicia condenó a Luis Tranamil Nahuel a 32 años de cárcel por este caso, quedando solo prófugo hasta ahora Carlos Cancino Tapia.

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