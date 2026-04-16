Camión con panales de abejas volcó en la ruta 5 Norte: Conductor fue asistido tras recibir múltiples picaduras

16 abr. 2026 - 19:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el mediodía de este jueves, un camión que transportaba múltiples cajas de panales de abeja se volcó a la altura del kilómetro 37 de la Ruta 5 Norte, provocando un accidente que obligó a Carabineros a desviar el tránsito vehicular.

El hecho ocurrió a las 12:35 horas, cuando —por causas que se investigan— el vehículo se volcó en la vía, generando la caída de su carga, compuesta por cajas con abejas.

El conductor recibió asistencia médica por reacción alérgica

A raíz del accidente, el conductor fue trasladado a un centro asistencial cercano tras presentar una reacción alérgica producto de múltiples picaduras de abejas.

Debido a la emergencia, personal de Carabineros adoptó de inmediato medidas de resguardo y control del tránsito en el lugar. En una primera instancia, se mantuvo segregada la primera pista de circulación, permitiendo el flujo vehicular solo por la segunda pista.

Carabineros

Con el avance de las labores de contención, se dispuso un desvío total del tránsito a la altura del kilómetro 36,5, redirigiendo a los conductores hacia el camino Santa Teresita, con reincorporación a la Ruta 5 Norte en el kilómetro 40.

Pese a lo anterior, Carabineros confirmó que el procedimiento aún se encuentra en desarrollo, aunque el tránsito ya se mantiene habilitado en su totalidad.