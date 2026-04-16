Triple homicidio en La Reina: Tribunal mantiene la prisión preventiva para Jorge Ugalde

16 abr. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio de la familia Cruz-Coke en La Reina, en la Región Metropolitana.

Durante esta jornada, la defensa de Ugalde, como el Ministerio Público expusieron sus argumentos y réplicas. Sin embargo, los argumentos de los abogados del imputado no fueron suficientes para revertir la decisión.

Fiscalía Metropolitana Oriente informó a través de sus redes sociales que: "El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado".

Registros inéditos y resultados periciales del caso

Un reportaje de Mega Investiga reveló que, a cinco meses y días del homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos —ocurrido el 18 de octubre de 2025—, nuevos antecedentes incorporados a la investigación dan cuenta de registros inéditos y resultados periciales que forman parte de la carpeta del caso.

Entre los antecedentes se encuentra un video grabado por el imputado Jorge Ugalde un día después de los hechos, además de audios y declaraciones que no habían sido conocidos previamente.

Los análisis realizados en el sitio del suceso establecieron la presencia de una mezcla de sangre de la víctima y del imputado en la manilla de una puerta y en un objeto encontrado al interior de la vivienda.

Asimismo, se detectaron rastros del fotógrafo en un guante de jardinería perteneciente a Ugalde. A esto se suma que el análisis de cámaras de seguridad habría determinado que no se registró el ingreso de terceros al inmueble durante la jornada del crimen.