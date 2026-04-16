"Fue una broma": Formalizaron a universitario por anuncio de tiroteo en La Serena

16 abr. 2026 - 01:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante universitario fue formalizado por la Fiscalía de La Serena, luego de que difundiera en redes sociales un mensaje que alertaba sobre un posible tiroteo en la sede de la Universidad Central, situación que generó preocupación y obligó a activar protocolos de seguridad.

El caso fue abordado como desórdenes públicos, en el marco del artículo 269 del Código Penal, tras constatarse que la publicación provocó la concurrencia de personal policial y la evacuación del recinto.

"Una broma"

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Gianni Stagno, el imputado, de 19 años, sostuvo que se trataba de una “broma”, argumento que no fue suficiente para descartar responsabilidades.

Al respecto, el persecutor explicó que “independiente de sus pretensiones, la ley no distingue dicha situación y aunque hubiese sido una broma se dispuso concurrencia de personal policial a la universidad, desatendiendo otros procedimientos, turbando la tranquilidad de ese centro educacional, provocando la evacuación”.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, entre ellas firma periódica, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al establecimiento. El tribunal accedió a estas dos últimas.

Finalmente, se estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación, período en el cual se reunirán mayores antecedentes sobre lo ocurrido.