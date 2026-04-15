Camila Flores reafirma su inocencia en caso 'Cuota': "Esto tienen una intencionalidad muy específica"

15 abr. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora Camila Flores (RN) entregó un punto de prensa desde el Congreso Nacional para referirse a la denuncia anónima que derivó en una investigación que está llevando la Fiscalía Regional de Valparaíso en su contra por presunto fraude al fisco.

De acuerdo con un reportaje televisivo, se acusa a la congresista de planificar un presunto esquema para desviar recursos públicos a través de contrataciones financiadas con asignaciones parlamentarias. Según esa investigación, parte de los fondos debía ser devuelta en efectivo a Flores cuando ejercía como diputada, práctica que habría sido conocida como la denominada "Cuota Flores".

¿Qué dijo Camila Flores por la denuncia anónima?

"Tomo conocimiento de esto y de la mayoría de los antecedentes producto de un reportaje de televisión, ya que la causa es de carácter reservada; por lo tanto, no sé lo que se me imputa, no sé qué antecedentes existen. Existe reserva hasta el día de hoy de la causa, así lo estableció la fiscal a cargo. Espero que una vez que conozca la carpeta, tenga conocimiento de cuáles son los antecedentes, qué es lo que en definitiva se me investiga", partió diciendo la senadora Flores.

Luego, la congresista fue enfática en recalcar su inocencia ante las acusaciones en su contra. "Acá no hay delito, no hay falta. Estamos clarísimos, tanto la que habla como el equipo, que somos absolutamente inocentes de estos hechos".

"Esto claramente tiene una intencionalidad muy específica, y estoy segura de que vamos a poder probar estos hechos inocentes de parte mía, que no se han cometido, y que, por otro lado, no me van a amedrentar, no me van a callar, voy a seguir dedicándome principalmente a mi labor de madre. Por otro lado, dedicándome con la misma fuerza y con la misma valentía en mi labor como senadora de la República", afirmó Flores.

Camila Flores asegura que dará a conocer la identidad de quién la denunció

Al ser consultada sobre si sabía quién la había denunciado, la senadora dijo que una "vez que ya tengamos nosotros conocimiento de la carpeta que se me investiga, vamos a poder conocer quién hace esta denuncia, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es".

"Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto, pero claramente esto tiene para mí un tufillo muy claro y categórico de dónde viene", señaló la senadora.

Respecto a la investigación que está llevando la Fiscalía, Flores reconoció que "se me tendrá que citar en algún minuto también a declarar a mí, a dar mi propia versión, pero yo estoy disponible a entregar equipos telefónicos, si quieren entrar a mis cuentas bancarias, que revisen lo que quieran. De hecho, yo ya he instruido y he solicitado a mi banco buscar las cartolas de mis cuentas corrientes de los últimos años para poder aportárselo a la fiscal que lleva la causa".

Aumento del sueldo de la secretaria de Camila Flores

Uno de los antecedentes que mencionó el reportaje de televisión fue un aumento del sueldo de la secretaria de la senadora.

Al ser consultada por dicho incremento salarial, Flores enfatizó que "cuando una persona empieza a cumplir más roles, más funciones, evidentemente eso tiene que también tener un correlato respecto de su salario".

"Cuando uno tiene personas calificadas dentro de su equipo, personas que tienen estudio, que tienen años de estudios y que comienzan a ganarse más espacios laborales, haciendo más cosas, evidentemente uno tiene que también ir siendo lo suficientemente responsable, decir, a más trabajo, más paga", concluyó Flores.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Política